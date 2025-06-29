Абрахам покинул «Милан», им интересуется «Зенит»

на своем официальном сайте сообщил об уходе из клуба нападающего

«Двузначные цифры по голам и полная отдача на протяжении каждой минуты! Спасибо, Тэмми», — написано в заявлении итальянского гранда.

27-летний англичанин выступал в стане россонери на правах аренды, но «Милан» принял решение его не выкупать у «Ромы», которой он принадлежит.

Всего в прошлом сезоне Абрахам сыграл 45 матчей, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач. Его цена на портале Transfermarkt составляет € 15 млн.

Напомним, недавно стало известно об интересе к нападающему со стороны «Зенита» и готовности заплатить за него 20 млн евро.