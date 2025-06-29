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    Абрахам покинул «Милан», им интересуется «Зенит»

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    «Милан» на своем официальном сайте сообщил об уходе из клуба нападающего Тэмми Абрахама.

    Тэмми Абрахам
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    Тэмми Абрахам

    «Двузначные цифры по голам и полная отдача на протяжении каждой минуты! Спасибо, Тэмми», — написано в заявлении итальянского гранда.

    27-летний англичанин выступал в стане россонери на правах аренды, но «Милан» принял решение его не выкупать у «Ромы», которой он принадлежит.

    Всего в прошлом сезоне Абрахам сыграл 45 матчей, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач. Его цена на портале Transfermarkt составляет € 15 млн.

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