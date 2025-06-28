Форвард «Ромы» Абрахам может стать футболистом «Зенита»

Английский нападающийможет в следующем сезоне сыграть в российской Премьер-лиге.

По данным авторитетного итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, «Зенит» сделал официальное предложение «Роме», которой принадлежит 27-летний англичанин, в размере 20 млн евро и зарплату 5 млн евро в год.

Сейчас римляне рассматривают предложение со стороны российского клуба и на днях дадут ответ по поводу трансфера.

Минувший сезон Абрахам отыграл в «Милане» на правах аренды, всего сыграл 45 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов. На портале Transfermarkt Абрахам стоит 15 миллионов евро.