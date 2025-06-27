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    Тудор: Пять пропущенных мячей — это всегда неприятно

    Футбол Футбол Италии Ювентус Футбол Англии Манчестер Сити Клубный чемпионат мира
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался по поводу поражения от «Манчестер Сити» (2:5) в матче 3-го тура группового турнира Клубного чемпионата мира. Турнир проходит в США.

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    «У меня было плохое предчувствие, мы проиграли, а пять пропущенных мячей — это всегда неприятно. Но нужно также кое-что сказать об их качестве. Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире. Когда вы говорите о футболе, нет никого лучше них.

    Это ничего у нас не отнимает, мне нечего сказать своим игрокам. Это футбол, иногда он бывает плохим, но ты принимаешь удар на себя и двигаешься дальше, забываешь об этой игре, отдыхаешь и двигаешься дальше», — цитирует Тудора сайт ФИФА.

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    В 1/8 финала Клубного чемпионата мира «Ювентус» встретится с «Реалом».

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