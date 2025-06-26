Киву: Игроки прислушались к моему совету не читать газеты и комментарии

Главный тренер миланскоговысказался о текущем положении дел команды перед матчем противв третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

«Игроки прислушались к моему совету не читать газеты и комментарии. После матча Лиги чемпионов в Мюнхене прошёл месяц, но я каждый день читаю одно и то же об этом результате. Говорят, что мы должны преодолеть это, но если мы будем говорить одно и то же каждый день, это будет сложно сделать.

Думаю, ребята прислушались к моему совету и перестали читать. Мы воспользовались кое-чем очень важным как в футболе, так и в жизни: проявили человечность, немного доброты и вдумчивости, чтобы быстро забыть о том, что преподносит жизнь, потому что она часто дарит неприятные моменты. Но когда рядом с тобой есть люди, которые смотрят тебе в глаза, не задавая лишних вопросов, всё становится проще.

В трудные моменты всегда проявляют немного больше мотивации, потому что они знают, что самое важное — это завтрашний день и следующий матч, когда они должны засучить рукава, а иногда приходится съесть немного дерьма, а не просто наступить на него. И иногда тебе нужно признать, что дерьмо нужно хорошенько пережевать, посмотреть в зеркало и признать, что это тоже нужно делать», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио.

Матч «Интер» — «Ривер Плейт» состоится 26 июня и начнется в 4:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.