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    «Крылья Советов» расстались с Ломаевым

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    Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» объявил об уходе из клуба вратаря Ивана Ломаева.

    Иван Ломаев
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    Иван Ломаев

    «За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах.

    За этот период Ломаев провёл 114 матчей во всех турнирах, отразил восемь пенальти. В сезоне-2024/2025 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл "на ноль". В составе "Крыльев" получил звание "Мастер спорта России".

    ПФК "Крылья Советов" благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!» — написано в сообщении клуба.

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    • в этом сезоне 26-летний Ломаев уступил конкуренцию за пост первого номера Сергею Песьякову, сыграл всего 13 матчей в РПЛ, в которых пропустил 20 мячей и два матча отстоял на ноль.

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