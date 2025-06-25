«Крылья Советов» расстались с Ломаевым

Официальный сайт самарских объявил об уходе из клуба вратаря

«За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах.

За этот период Ломаев провёл 114 матчей во всех турнирах, отразил восемь пенальти. В сезоне-2024/2025 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл "на ноль". В составе "Крыльев" получил звание "Мастер спорта России".

ПФК "Крылья Советов" благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!» — написано в сообщении клуба.

в этом сезоне 26-летний Ломаев уступил конкуренцию за пост первого номера Сергею Песьякову, сыграл всего 13 матчей в РПЛ, в которых пропустил 20 мячей и два матча отстоял на ноль.