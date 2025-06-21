Источник: Сеск Фабрегас — потенциальный кандидат на замену Гвардиолы в «Ман Сити»

станет главным тренером, еслирешит покинуть клуб в течении нескольких лет. Об этом сообщает Footballtransfer.com.ua

Руководство «Манчестер Сити» понимает, что Гвардиола может покинуть клуб в течении нескольких лет. Боссы «горожан» уже нашли потенциальную замену специалисту — это Сеск Фабрегас.

«Фабрегас только что завершил свой первый полноценный сезон как тренер и уже заслужил репутацию одного из самых ярких молодых тренеров в Европе.

Тактическая ясность, спокойствие и уверенность 38-летнего специалиста, а также глубокое понимание позиционного футбола произвели впечатление на руководство "Манчестер Сити", которое рассматривает Сеска как выдающегося кандидата в своём долгосрочном плане», — сообщил источник.

Напомним, что действующее соглашение Гвардиолы в «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027-го года.