Черчесов: От сборной Польши никаких официальных обращений не поступало

Российский тренервысказался о возможном назначении на пост наставника сборной Польши.

«Видимо, СМИ и блогеры в Польше действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с "Ференцварошем" был очень близок к тому, чтобы принять сборную.

Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной сборной Польши ко мне пока не поступало», — цитирует Черчесова «СЭ».

Напомним, 12 июня Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши.