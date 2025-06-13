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    Черчесов: От сборной Польши никаких официальных обращений не поступало

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Польши
    Российский тренер Станислав Черчесов высказался о возможном назначении на пост наставника сборной Польши.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Видимо, СМИ и блогеры в Польше действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с "Ференцварошем" был очень близок к тому, чтобы принять сборную.

    Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной сборной Польши ко мне пока не поступало», — цитирует Черчесова «СЭ».

    Напомним, 12 июня Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши.

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