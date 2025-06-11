Перуанцам нужно побеждать, чтобы не упустить шанс побороться за путевку на чемпионат мира. Пока что у хозяев только одна победа в последних пяти играх и всего две виктории за весь отбор.
Эквадор в прошлый раз навязал борьбу Бразилии и добыл ничью. Команда остается на втором месте, но если потеряет очки, то может опуститься ниже. Тем не менее при любом раскладе гости останутся в зоне прямого выхода на мундиаль.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: На Перу котировка составляет 3.30, на Эквадор — 2.66.
- Эксперты LiveSport: прогнозируют Эквадору хорошее выступление, команда должна набрать очки.
- Прогноз ИИ: Перу победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Перу — Эквадор смотрите на LiveCup.Run.
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