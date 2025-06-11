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    Перу — Эквадор: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Перу Сборная Эквадора
    Сборные Перу и Эквадора сойдутся в очном матче квалификационного раунда чемпионата мира 2026. Начало встречи в 04:30 по мск.

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    Перуанцам нужно побеждать, чтобы не упустить шанс побороться за путевку на чемпионат мира. Пока что у хозяев только одна победа в последних пяти играх и всего две виктории за весь отбор.

    Эквадор в прошлый раз навязал борьбу Бразилии и добыл ничью. Команда остается на втором месте, но если потеряет очки, то может опуститься ниже. Тем не менее при любом раскладе гости останутся в зоне прямого выхода на мундиаль.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: На Перу котировка составляет 3.30, на Эквадор — 2.66.

    • Эксперты LiveSport: прогнозируют Эквадору хорошее выступление, команда должна набрать очки.

    • Прогноз ИИ: Перу победит со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Перу — Эквадор смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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