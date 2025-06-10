Булыкин: Гладышев вписал свое имя в историю российского футбола

Экс-нападающийвысказался о разгромной победе сборнойв товарищеском матче против(4:1).

«Понятное дело, что матч с Беларусью был товарищеский, но дорогого стоит оформить покер за сборную России. Это показывает уровень футболиста. Гладышева можно только поздравить! Он шикарно вписал своё имя в историю российского футбола.

Сборная России оказалась сильнее Беларуси. Было видно, что наши футболисты играли с желанием, но матч был товарищеским, и уровень соперника не такой высокий. Наши выиграли, получили удовольствие и теперь отдохнут в отпуске», — сказал Булыкин Чемпионату.

Напомним, что Ярослав Гладышев забил все 4 гола сборной России в матче против Беларуси. Форвард оформил самый быстрый хет-трик в истории национальной команды.