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    • Покер Гладышева обеспечил России победу над Беларусью
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    Булыкин: Гладышев вписал свое имя в историю российского футбола

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    Экс-нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о разгромной победе сборной России в товарищеском матче против Беларуси (4:1).

    Ярослав Гладышев оформил покер в ворота сборной Беларуси
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    Ярослав Гладышев оформил покер в ворота сборной Беларуси

    «Понятное дело, что матч с Беларусью был товарищеский, но дорогого стоит оформить покер за сборную России. Это показывает уровень футболиста. Гладышева можно только поздравить! Он шикарно вписал своё имя в историю российского футбола.

    Сборная России оказалась сильнее Беларуси. Было видно, что наши футболисты играли с желанием, но матч был товарищеским, и уровень соперника не такой высокий. Наши выиграли, получили удовольствие и теперь отдохнут в отпуске», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • Беларусь — Россия 1:4. Онлайн, прямая трансляция
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    • Напомним, что Ярослав Гладышев забил все 4 гола сборной России в матче против Беларуси. Форвард оформил самый быстрый хет-трик в истории национальной команды.

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