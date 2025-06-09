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    Агент Карраскаля прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника из «Динамо» М

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    Родриго Лопес — агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из московского клуба.

    Хорхе Карраскаль — полузащитник «Динамо» М
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    Хорхе Карраскаль — полузащитник «Динамо» М

    «Мы не готовы обсуждать публично цифры и предложения, которые получаем, ввиду нашего профессионализма. Эти вопросы вам лучше уточнить напрямую у клубов.

    К Карраскалю есть реальный интерес, но звучит много недостоверной информации. Прямо сейчас ничего конкретного нет», — сказал Лопес Чемпионату.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Карраскаль может продолжить карьеру во «Фламенго».

    В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Динамо» М 26 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

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