Агент Карраскаля прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника из «Динамо» М

— агент полузащитникаответил на вопрос о возможном уходе футболиста из московского клуба.

«Мы не готовы обсуждать публично цифры и предложения, которые получаем, ввиду нашего профессионализма. Эти вопросы вам лучше уточнить напрямую у клубов.

К Карраскалю есть реальный интерес, но звучит много недостоверной информации. Прямо сейчас ничего конкретного нет», — сказал Лопес Чемпионату.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Карраскаль может продолжить карьеру во «Фламенго».

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Динамо» М 26 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.