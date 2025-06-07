Роналду: Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей

Нападающий сборнойподелился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против

«Команда настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ждёт матч с потрясающей сборной, быть может, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала.

Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас всё получится», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Португалии и Испании в рамках финала Лиги наций состоится завтра, 8-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.