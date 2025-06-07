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    Роналду: Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против Испании.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    «Команда настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ждёт матч с потрясающей сборной, быть может, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала.

    Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас всё получится», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

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    • Матч между сборными Португалии и Испании в рамках финала Лиги наций состоится завтра, 8-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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