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    Нападающий «Спартака» Барко стал лидером РПЛ по количеству ударов в прошедшем сезоне

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    Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг самых бьющих футболистов Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    В списке представлены игроки с наибольшим количеством ударов по воротам в целом и с наибольшим количеством ударов в створ.

    Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов: Эсекьель Барко («Спартак») — 80 ударов, Брайан Мансилья («Оренбург») — 76, Манфред Угальде («Спартак») — 75, Джон Кордоба («Краснодар») — 68, Мирлинд Даку («Рубин») — 65.

    Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов в створ ворот: Манфред Угальде («Спартак») — 38 ударов в створ, Джон Кордоба («Краснодар») — 36, Мирлинд Даку («Рубин») — 32, Эдуард Сперцян («Краснодар») — 31, Эсекьель Барко («Спартак») — 31.

    Чемпионом Российской премьер-лиги впервые в своей истории стал «Краснодар», набрав 67 очков после 30 туров.

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