Семин отметил развитие футбола в Узбекистане

Российский тренервысказался по поводу выхода сборнойв финальную часть ЧМ-2026.

«В Узбекистане развивается футбол. Посмотрите, какие там игроки! Одна из первых ласточек играет у нас, это Файзуллаев. Второй — Хусанов, который сейчас выступает за "Манчестер Сити"! Это говорит о том, что там идет хорошая работа в молодежных и юношеских командах, а также в Федерации футбола.

Нужно отметить и то, что Узбекистан выступал на Олимпиаде, а сейчас уже пробился на чемпионат мира. Это большое достижение! Время покажет, как они сыграют на Мундиале. Но у сборной Узбекистана постоянно растут футболисты, тот же Шомуродов играет в Италии. Надо их поздравить с выходом на чемпионат мира», — сказал Семин «Чемпионату».