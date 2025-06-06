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    Семин отметил развитие футбола в Узбекистане

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Узбекистана
    Российский тренер Юрий Семин высказался по поводу выхода сборной Узбекистана в финальную часть ЧМ-2026.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «В Узбекистане развивается футбол. Посмотрите, какие там игроки! Одна из первых ласточек играет у нас, это Файзуллаев. Второй — Хусанов, который сейчас выступает за "Манчестер Сити"! Это говорит о том, что там идет хорошая работа в молодежных и юношеских командах, а также в Федерации футбола.

    Нужно отметить и то, что Узбекистан выступал на Олимпиаде, а сейчас уже пробился на чемпионат мира. Это большое достижение! Время покажет, как они сыграют на Мундиале. Но у сборной Узбекистана постоянно растут футболисты, тот же Шомуродов играет в Италии. Надо их поздравить с выходом на чемпионат мира», — сказал Семин «Чемпионату».

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