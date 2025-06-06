Колыванов: Сборной России в матче с Нигерией точно просто не будет

Экс-футболист сборнойподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против сборной

«Если брать прошлых соперников, то сборной России в матче с Нигерией точно просто не будет. Мне кажется, интересный будет матч.

Наши футболисты должны понимать, что им противостоит соперник серьезного уровня. И чтобы ее обыграть, нужно выкладываться по полной», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Нигерией состоится сегодня, 6-го июня в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.