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    Игнатов может перейти в «Торпедо» или «Балтику»

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    Бывший полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов может продолжить карьеру в одном из двух клубов — «Торпедо» или «Балтике». Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

    Михаил Игнатов
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    Михаил Игнатов

    По информации источника, представители «Торпедо» уже контактировали с агентами Игнатова, однако до конкретных договорённостей дело пока не дошло. Основные препятствия для трансфера — высокая зарплата игрока и перенасыщенность состава клуба.

    «Балтика» также проявляет интерес к хавбеку. Руководство калининградцев заинтересовано в подписании квалифицированного футболиста с российским паспортом. При этом в клубе пока не уверены, как именно тренерский штаб сможет встроить Игнатова в существующую тактическую модель.

    Игнатов является воспитанником академии «Спартака» и провёл за основную команду 132 матча, в которых забил 9 голов и отдал 16 результативных передач.

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