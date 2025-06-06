Игнатов может перейти в «Торпедо» или «Балтику»

Бывший полузащитник московского «Спартака»может продолжить карьеру в одном из двух клубов —или. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

По информации источника, представители «Торпедо» уже контактировали с агентами Игнатова, однако до конкретных договорённостей дело пока не дошло. Основные препятствия для трансфера — высокая зарплата игрока и перенасыщенность состава клуба.

«Балтика» также проявляет интерес к хавбеку. Руководство калининградцев заинтересовано в подписании квалифицированного футболиста с российским паспортом. При этом в клубе пока не уверены, как именно тренерский штаб сможет встроить Игнатова в существующую тактическую модель.

Игнатов является воспитанником академии «Спартака» и провёл за основную команду 132 матча, в которых забил 9 голов и отдал 16 результативных передач.