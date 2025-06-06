Глушаков: Наконец нас ждет серьезный соперник

Экс-игрок сборнойподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против

«РФС всегда умеет готовиться к матчу, у нас всегда сумасшедшая атмосфера. Игра за сборную России — это всегда праздник для каждого футболиста.

Нас ждет хороший матч. Наконец нас ждет серьезный соперник. Надеюсь, это отправная точка того, что мы будем играть с более сильными соперниками.

Привыкли по 8–10 закидывать. Но сейчас очень серьезный соперник», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Товарищеская встреча между сборными России и Нигерии состоится сегодня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча в 20:00 по столичному времени.