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    Сборная РоссииРоссия — Нигерия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:00
    • Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Нигерии
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    Глушаков: Наконец нас ждет серьезный соперник

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    Экс-игрок сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против Нигерии.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «РФС всегда умеет готовиться к матчу, у нас всегда сумасшедшая атмосфера. Игра за сборную России — это всегда праздник для каждого футболиста.

    Нас ждет хороший матч. Наконец нас ждет серьезный соперник. Надеюсь, это отправная точка того, что мы будем играть с более сильными соперниками.

    Привыкли по 8–10 закидывать. Но сейчас очень серьезный соперник», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Товарищеская встреча между сборными России и Нигерии состоится сегодня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча в 20:00 по столичному времени.

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