«Лацио» выкупил права на защитника «Арсенала» Нуну Тавареша

Итальянский клубофициально выкупил права на защитникаи сборной Португалии

Соглашение с 25-летним футболистом подписано до июня 2028, а сумма трансфера составила около 9 миллионов евро. Кроме того, «Арсенал» получит процент от будущей перепродажи игрока.

Нуну Тавареш перешел в «Арсенал» в 2021 году из «Бенфики». За лондонский клуб он провёл 28 матчей во всех турнирах, а также выступал на правах аренды за «Марсель» и «Ноттингем Форест».

В сезоне-2024/2025 португалец провел 23 матча в Серии А за «Лацио», отдав 8 результативных передач.