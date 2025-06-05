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    «Лацио» выкупил права на защитника «Арсенала» Нуну Тавареша

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    Итальянский клуб «Лацио» официально выкупил права на защитника «Арсенала» и сборной Португалии Нуну Тавареша.

    Нуну Тавареш
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    Нуну Тавареш

    Соглашение с 25-летним футболистом подписано до июня 2028, а сумма трансфера составила около 9 миллионов евро. Кроме того, «Арсенал» получит процент от будущей перепродажи игрока.

    Нуну Тавареш перешел в «Арсенал» в 2021 году из «Бенфики». За лондонский клуб он провёл 28 матчей во всех турнирах, а также выступал на правах аренды за «Марсель» и «Ноттингем Форест».

    В сезоне-2024/2025 португалец провел 23 матча в Серии А за «Лацио», отдав 8 результативных передач.

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