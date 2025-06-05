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    «Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Осимхена

    Футбол Футбол Италии Наполи Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Трансферы
    «Наполи» и Виктор Осимхен отклонили трансферные предложения саудовского клуба «Аль-Хиляль».

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Саудовцы предложили «Наполи» 65 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусов, однако итальянский клуб настаивает на цене в 75 миллионов евро.

    Кроме того, сам Осимхен не согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем». Саудовский клуб предлагает форварду зарплату в размере 26 млн евро в год с бонусами, однако игрок пока не принял предложение.

    В минувшем сезоне Осимхен выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай», где стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 26 голов в 30 матчах.

    За весь сезон во всех турнирах он провел 41 матч, забил 37 голов и отдал 8 результативных передач.

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