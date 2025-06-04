Санчо попрощался с «Челси»

Форвард «Манчестер Юнайтед»официально попрощался с лондонским «Челси», за который выступал на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Челси» принял решение не выкупать контракт футболиста за предусмотренные в соглашении 29 млн евро. Вместо этого клуб выплатил «Манчестер Юнайтед» около 6 млн евро компенсации за досрочный отказ от выкупа.

«Благодарен за этот этап. Искренне люблю всех в "Челси" — от игроков и персонала до болельщиков, которые приняли меня как родного. Желаю клубу успехов в будущем. Спасибо, синие», — написал Санчо в соцсетях.

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В минувшем сезоне англичанин провел за «Челси» 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 10 результативных передач.