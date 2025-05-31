«Барселона» больше не хочет покупать Нико Уильямса

Каталонскаяокончательно сняла с повестки дня вариант с приобретением нападающегоиз Бильбао. Об этом пишет Mundo Deportivo

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта больше не рассматривает возможность подписания игрока сборной Испании. Решение связано с тем, что прошлым летом футболист отказался от перехода в «Барселону», выразив сомнения в способности клуба своевременно оформить его регистрацию.

По данным источника, лично Лапорте всегда больше импонировал стиль игры форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса. Именно на него теперь будет сделан акцент — каталонцы готовы активизироваться в вопросе трансфера колумбийца.