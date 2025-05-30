«Брентфорд» отверг предложение «Байера» о покупке вратаря Марка Флеккена

отклонил предложениео покупке вратаряза сумму около 9 миллионов евро.

Английский клуб оценивает трансфер ближе к 13 миллионам евро и хочет сначала найти замену Флеккену, прежде чем соглашаться на сделку.

«Байер» уже согласовал с Флеккеном условия личного контракта до 2028 года, а сумма трансфера обсуждается в диапазоне от 10 до 14 миллионов евро. Вратарь выразил желание перейти в немецкий клуб.

В качестве потенциальной замены Флеккену «Брентфорд» проявляет интерес к вратарю «Ливерпуля» Куивину Келлехеру, контракт которого истекает летом 2026 года.