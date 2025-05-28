Официально: Жубал стал футболистом «Краснодара»

Бразильский центральный защитникстал игроком

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Жубал Фото: fckrasnodar.ru

«У нас новичок, "быки"! Бразилец Жубал станет футболистом "Краснодара"! Центральный защитник пополнит наш клуб в статусе свободного агента. Двухлетнее соглашение с ним вступает в силу 1 июня.

Предыдущие 5 лет карьеры футболист провёл во французском "Осере", где сыграл 180 матчей, в которых забил 20 голов Добро пожаловать в лучший клуб, Жубал!» — сказано в сообщении «Краснодара» на официальном сайте клуба.

31-летний игрок заключил с «Краснодаром» на два года. Его последним клубом был «Осер», который он покинул на правах свободного агента. Жубал будет играть под №5.