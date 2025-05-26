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    Митрюшкин прокомментировал первый вызов в национальную сборную

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    Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился своими эмоциями после первого в своей карьере вызова в сборную России.

    Антон Митрюшкин
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    Антон Митрюшкин

    «О вызове мне сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Позвонил и сказал, чтобы я готовился к сборам. Разумеется, я очень обрадовался! Я же прошел юношеские и молодежную сборные, всегда мечтал сыграть за главную команду страны.

    Думал, доведется это сделать раньше, но у каждого свой путь. В отличном настроении жду сборов и очень надеюсь, что мне предоставится шанс выйти на поле!» — цитирует Митрюшкина пресс-служба железнодорожников в телеграм-канале.

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    На заре своей карьеры Митрюшкин был одним из самых талантливых вратарей страны и первым номером молодежной сборной России, но потом его прогресс замедлился. В июне сборная России сыграет с Нигерией и Белоруссией.

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