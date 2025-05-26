Митрюшкин прокомментировал первый вызов в национальную сборную

Вратарь «Локомотива»поделился своими эмоциями после первого в своей карьере вызова в

«О вызове мне сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Позвонил и сказал, чтобы я готовился к сборам. Разумеется, я очень обрадовался! Я же прошел юношеские и молодежную сборные, всегда мечтал сыграть за главную команду страны.

Думал, доведется это сделать раньше, но у каждого свой путь. В отличном настроении жду сборов и очень надеюсь, что мне предоставится шанс выйти на поле!» — цитирует Митрюшкина пресс-служба железнодорожников в телеграм-канале.

Прогнозы и ставки на футбол

На заре своей карьеры Митрюшкин был одним из самых талантливых вратарей страны и первым номером молодежной сборной России, но потом его прогресс замедлился. В июне сборная России сыграет с Нигерией и Белоруссией.