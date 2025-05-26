Индзаги — о своем будущем: После матча финала ЛЧ мы сядем и поговорим с руководством

Главный тренерпрокомментировал слухи о своем уходе из клуба после финала Лиги чемпионов против

«Это происходит каждый год. Есть запросы из Италии, из-за рубежа, из Саудовской Аравии, но было бы безумием думать об этом сейчас. У меня прекрасные отношения с руководством.

После матча финала Лиги чемпионов мы сядем и поговорим, как всегда делали в последние несколько лет, и единственной целью окажется то, что лучше для "Интера". Если всё будет в порядке, мы станем двигаться вперед в гармонии, как мы всегда делали в последние годы», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов «Интер» сыграет против ПСЖ 31-го мая в 22:00 мск.

Ранее сообщалось о том, что Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль».