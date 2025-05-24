Победы не хватило для титула: «Интер» обыграл «Комо», но уступил чемпионство «Наполи»

Даже несмотря на приближающийся финал Лиги чемпионов, Симоне Индзаги (наблюдавший за игрой с трибуны из-за дисквалификации) не стал полностью ротировать состав. Лаутаро остался на лавке, а вместо главного тренера командой руководил Массимилиано Фаррис. Тем не менее, «Интер» вышел на поле собранным — будто не было усталости, давления и финала с ПСЖ на горизонте.
Первый же голевой момент стал сигналом: «нерадзурри» здесь не для формальности. После прострела Димарко и удара Дармиана «Комо» спас Максимо Перроне, выбив мяч с линии. Но вскоре «Интер» добился своего. На 21-й минуте Стефан де Врей мощно пробил головой после навеса Хакана Чалханоглу — 0:1.
Гол совпал с нулями на табло в Неаполе, и на несколько минут «Интер» стал лидером чемпионата. Но атмосфера на трибунах была настороженной. Все понимали: главное происходит не здесь.
Прощание Пепе Рейны
«Комо», несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не собирался сдаваться. Удар Смолчича парировал Ян Зоммер, Тареми едва не убежал один на один. И именно иранец стал участником эпизода, который изменил характер встречи.
Ветеран Пепе Рейна, выбежав далеко за пределы штрафной, не попал по мячу, но попал по ногам Тареми. VAR не оставил сомнений — прямая красная карточка. Последняя игра в карьере легендарного Рейны завершилась на 42-й минуте — аплодисменты от стадиона были полны уважения, но и горечи.
Гол Корреа и крушение надежд
Во втором тайме «Интер» почти сразу удвоил преимущество. Мехди Тареми, проводивший одну из лучших игр за клуб, выдал точный пас на Хоакина Корреа. Аргентинец сместился в штрафную, легко ушёл от Смолчича и точно пробил в дальний угол — 0:2. Красивый гол, который вновь подарил краткую иллюзию. Но она рассыпалась тут же: в Неаполе Ромелу Лукаку забивал второй гол — и всё стало ясно.
С этого момента матч в Комо превратился в вежливый обмен атаками. У хозяев был момент у Патрика Кутроне, у «Интера» — удар Аслани. Но главное — не результат, а эмоция: осознание утраченного титула. Миланцы знали: даже идеальный финал матча не поможет.
Травма Биссека и тень Мюнхена
Не обошлось и без тревог: Янн Биссек, ключевой защитник команды, был заменён после того, как подвернул колено. До финала Лиги чемпионов — 8 дней, и эта новость может оказаться самой тревожной из всего вечера.
Для «Интера» это восьмая победа в последних девяти матчах Серии А. Команда показала характер, зрелость, тактическую гибкость — но этого оказалось недостаточно. «Наполи» оказался на одно очко выше. Один шаг, один результат, один момент — и скудетто остаётся на юге.
Но у «Интера» всё ещё жива европейская мечта. Финал Лиги чемпионов против ПСЖ — это не просто шанс на утешение, это возможность перевернуть сезон. Там, в Мюнхене, 31 мая, будет последний шанс сделать год не просто успешным, а историческим.