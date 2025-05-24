Победы не хватило для титула: «Интер» обыграл «Комо», но уступил чемпионство «Наполи»

«Интер» приехал в гости к «Комо» в последнем туре Серии А, зная, что судьба титула в чужих руках. Одна победа отделяла миланцев от надежды — но именно надежда и предала их. Параллельно в Неаполе «Наполи» не оступился и сам решил исход гонки.

Футбол. Италия. Серия А Комо — Интер 0:2 Голы: 0:1 Стефан де Врей (20'), 0:2 Хоакин Корреа (51') Комо: Пепе Рейна, Мергим Войвода, Иван Смолчич, Алекс Валле, Максанс Какере (Жан Бутез, 45'), Максимо Перроне (Янник Энгельгардт, 53'), Нико Пас (Жонатан Иконе, 81'), Габриэл Стрефезза, Игнасе ван дер Бремпт (Алессио Айовин, 81'), Лукаш Да Кунья, Анастасиос Дувикас (Патрик Кутроне, 53') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Франческо Ачерби, 60'), Маттео Дармиан, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк (Дензел Дюмфрис, 60'), Никола Залевский (Luka Topalovic, 80'), Хоакин Корреа, Кристьян Аслани, Хакан Чалханоглу (Николо Барелла, 60'), Мехди Тареми (Марко Арнаутович, 73') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (12'), Никола Залевский (43'), Габриэл Стрефезза (45 + 1'), Стефан де Врей (47') Удаление: Пепе Рейна (45')

Даже несмотря на приближающийся финал Лиги чемпионов, Симоне Индзаги (наблюдавший за игрой с трибуны из-за дисквалификации) не стал полностью ротировать состав. Лаутаро остался на лавке, а вместо главного тренера командой руководил Массимилиано Фаррис. Тем не менее, «Интер» вышел на поле собранным — будто не было усталости, давления и финала с ПСЖ на горизонте.

Первый же голевой момент стал сигналом: «нерадзурри» здесь не для формальности. После прострела Димарко и удара Дармиана «Комо» спас Максимо Перроне, выбив мяч с линии. Но вскоре «Интер» добился своего. На 21-й минуте Стефан де Врей мощно пробил головой после навеса Хакана Чалханоглу — 0:1.

Комо — Интер globallookpress.com

Гол совпал с нулями на табло в Неаполе, и на несколько минут «Интер» стал лидером чемпионата. Но атмосфера на трибунах была настороженной. Все понимали: главное происходит не здесь.

Прощание Пепе Рейны

«Комо», несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не собирался сдаваться. Удар Смолчича парировал Ян Зоммер, Тареми едва не убежал один на один. И именно иранец стал участником эпизода, который изменил характер встречи.

Ветеран Пепе Рейна, выбежав далеко за пределы штрафной, не попал по мячу, но попал по ногам Тареми. VAR не оставил сомнений — прямая красная карточка. Последняя игра в карьере легендарного Рейны завершилась на 42-й минуте — аплодисменты от стадиона были полны уважения, но и горечи.

Комо — Интер globallookpress.com

Гол Корреа и крушение надежд

Во втором тайме «Интер» почти сразу удвоил преимущество. Мехди Тареми, проводивший одну из лучших игр за клуб, выдал точный пас на Хоакина Корреа. Аргентинец сместился в штрафную, легко ушёл от Смолчича и точно пробил в дальний угол — 0:2. Красивый гол, который вновь подарил краткую иллюзию. Но она рассыпалась тут же: в Неаполе Ромелу Лукаку забивал второй гол — и всё стало ясно.

Комо — Интер globallookpress.com

С этого момента матч в Комо превратился в вежливый обмен атаками. У хозяев был момент у Патрика Кутроне, у «Интера» — удар Аслани. Но главное — не результат, а эмоция: осознание утраченного титула. Миланцы знали: даже идеальный финал матча не поможет.

Травма Биссека и тень Мюнхена

Не обошлось и без тревог: Янн Биссек, ключевой защитник команды, был заменён после того, как подвернул колено. До финала Лиги чемпионов — 8 дней, и эта новость может оказаться самой тревожной из всего вечера.

Комо — Интер globallookpress.com

Для «Интера» это восьмая победа в последних девяти матчах Серии А. Команда показала характер, зрелость, тактическую гибкость — но этого оказалось недостаточно. «Наполи» оказался на одно очко выше. Один шаг, один результат, один момент — и скудетто остаётся на юге.

Но у «Интера» всё ещё жива европейская мечта. Финал Лиги чемпионов против ПСЖ — это не просто шанс на утешение, это возможность перевернуть сезон. Там, в Мюнхене, 31 мая, будет последний шанс сделать год не просто успешным, а историческим.