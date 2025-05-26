ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
    Все новости спорта

    Источник: Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Саудовский клуб «Аль-Хиляль» намерен предложить пост главного тренера наставника «Интера» Симоне Индзаги, сообщает авторитетный журналист Патрик Бергер.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    Руководство «Аль-Хиляля» сделало щедрое предложение 49-летнему специалисту и теперь ждет предложение от него.

    В настоящее время Индзаги поставил переговоры на паузу, так как хочет полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов, где «Интер» ждет встреча с «ПСЖ» (31 мая).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В случае, если итальянец согласится возглавить «Аль-Хилляль», он автоматически станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Сейчас команду тренирует португалец Жорже Жезуш.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Роналду легко переиграет «Аль-Фатех»
  • «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто одержит победу в игре равных теннисисток?
  • Картал — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?
  • Хачанов — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хуркач — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Курессааре — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Андижан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Мюллер — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры