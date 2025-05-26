Источник: Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль»

Саудовский клубнамерен предложить пост главного тренера наставника «Интера», сообщает авторитетный журналист Патрик Бергер.

Руководство «Аль-Хиляля» сделало щедрое предложение 49-летнему специалисту и теперь ждет предложение от него.

В настоящее время Индзаги поставил переговоры на паузу, так как хочет полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов, где «Интер» ждет встреча с «ПСЖ» (31 мая).

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В случае, если итальянец согласится возглавить «Аль-Хилляль», он автоматически станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Сейчас команду тренирует португалец Жорже Жезуш.