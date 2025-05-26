Гвардиола: Третье место приятно, но не идеально

Наставник «Манчестер Сити»после победы над «Фулхэмом» (2:0) в заключительном туре АПЛ подвел итоги сезона.

«Горожане» финишировали на 3-й позиции в таблице и вышли в Лигу чемпионов.

«Мы сделали это. В конце концов, мы заняли третье место, не так далеко от "Арсенала", но отставание от "Ливерпуля" огромное. Мы должны стать лучше, и, надеюсь, мы сможем это сделать.

Сегодня я чувствую облегчение, потому что квалификация в Лигу чемпионов — это как выиграть титул. Это факт.

Третье место действительно приятно. Это не идеально, но в следующем сезоне мы играем в Лиге чемпионов. Так что, может быть, люди в это не верят, но это абсолютно счастливый день для нас», — цитирует Гвардиолу Goal.