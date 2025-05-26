ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    Гвардиола: Третье место приятно, но не идеально

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Фулхэм
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Фулхэмом» (2:0) в заключительном туре АПЛ подвел итоги сезона.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Горожане» финишировали на 3-й позиции в таблице и вышли в Лигу чемпионов.

    «Мы сделали это. В конце концов, мы заняли третье место, не так далеко от "Арсенала", но отставание от "Ливерпуля" огромное. Мы должны стать лучше, и, надеюсь, мы сможем это сделать.

    Сегодня я чувствую облегчение, потому что квалификация в Лигу чемпионов — это как выиграть титул. Это факт.

    Третье место действительно приятно. Это не идеально, но в следующем сезоне мы играем в Лиге чемпионов. Так что, может быть, люди в это не верят, но это абсолютно счастливый день для нас», — цитирует Гвардиолу Goal.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Роналду легко переиграет «Аль-Фатех»
  • «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто одержит победу в игре равных теннисисток?
  • Картал — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?
  • Хачанов — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картал — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры