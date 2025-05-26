Похоже хозяева всерьез настроены на то, чтобы попасть в Бундеслигу. В прошлом матче клуб вел 2:0 уже после первого тайма. Однако «Эльфсбергу» не хватило концентрации и надежной игры в обороне. По итогу матч закончился вничью 2:2.
Сегодня перед домашней публикой футболисты «Эльверсберга» отдадут все силы, чтобы добиться желанной цели. Сможет ли «Хайденхайм» устоять и сдержать порыв претендента на повышение?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: «Эльверсберг» является фаворитом за 2.23, на победу «Хайденхайма» ставки принимаются за 3.20. Котировки 1.67 и 2.25 — шансы команд на победу в серии.
- Прогноз экспертов LiveSport: будет упорная борьба и мало забитых голов.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эльверсберг» — «Хайденхайм» смотрите на LiveCup.Run.
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