«Челси» минимально переиграл «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» добыл победу над «Фулхэмом»

В матче 38-го тура Английской Премьер-лигиодержал минимальную победу над «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник «Челси» Леви Колвилл на 50-й минуте после передачи Педру Нету.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Челси 0:1 Гол: 0:1 Леви Колвилл (50') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна (Жота Силва, 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 68'), Ибраим Сангаре (Каллум Хадсон-Одои, 57'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд, Энтони Эланга Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету (Мало Гюсто, 78'), Джейдон Санчо (Ромео Лавиа, 62'), Чуквунонсо Мадуэке (Кирман Дьюсбери-Холл, 86') Предупреждения: Эллиот Андерсон (32'), Мойсес Кайседо (56'), Ола Эйна (79'), Олуватосин Адарабиойо (79')

«Челси» благодаря этой победе обеспечил себе четвёртое место в турнирной таблице и выход в Лигу чемпионов следующего сезона. «Ноттингем Форест» занял седьмое место, набрав 65 очков за сезон.

В параллельном матче «Манчестер Сити» одержал уверенную победу в гостях над «Фулхэмом» со счетом 2:0.

Первый тайм прошёл под диктовку гостей. На 37-й минуте Илкай Гюндоган открыл счёт эффектным ударом через себя после передачи Мармуша.

Во втором тайме «Сити» продолжил доминировать. На 67-й минуте Эрлинг Холанн реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам — 0:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (21'), 0:2 Эрлинг Холанд (пенальти) (72') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Энтони Робинсон, Томас Кейрни (Джошуа Кинг, 73'), Саша Лукич (Сандер Берге, 86'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 61'), Гарри Уилсон (Алекс Айуоби, 61'), Адама Траоре (Райан Сесеньон, 74'), Рауль Хименес Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 85'), Эрлинг Холанд (Claudio Echeverri, 85'), Жереми Доку (Савиньо, 74'), Омар Мармуш (Филип Фоден, 82'), Николас Гонсалес, Матеус Нунес

«Манчестер Сити» уверенно довёл матч до победы, сохранив ворота в неприкосновенности и набрав важные три очка. Команда завершает сезон в числе лидеров Премьер-лиги, а «Фулхэм» — в середине таблицы, достойно проведя кампанию.