Антони снова забил, а «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» перед финалом Лиги Конференций

Перед 51 000 зрителей «Бетис» провёл последнюю генеральную репетицию перед финалом Лиги конференций против «Челси». Севильцы вышли на игру с «Валенсией» уже обеспечив себе шестое место, и, несмотря наолкрасивый гл от Антони, вновь не смогли удержать победу — 1:1. Седьмой случай в сезоне, когда команда Пеллегрини теряет очки, ведя в счёте.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Валенсия 1:1 Голы: 1:0 Антони (40'), 1:1 Рафаэль Мир Висенте (75') Бетис: Адриан, Марк Бартра (Нобель Менди, 73'), Натан, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 77'), Пабло Форнальс, Серхи Альтмира, Иско (Вилльям Карвалью, 73'), Айтор Руйбаль, Антони, Хесус Родригес Карабальо (Абде Эззальзули, 60'), Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 60') Валенсия: Диего Лопес (Рафаэль Мир Висенте, 68'), Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда (Пепелу, 84'), Хесус Васкес Алькальде, Муктар Дьякаби, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Фран Перес (Луис Риоха, 56'), -Энцо Барренечеа, Садик Умар (Уго Дуро, 56'), Хави Герра (Иван Хайме, 68') Предупреждения: Сесар Таррега (59'), Рафаэль Мир Висенте (83'), Натан (90 + 3'), Уго Дуро (90 + 4')

В таблице всё было ясно ещё до стартового свистка: «Бетис» гарантировал себе место в Лиге Европы, «Валенсия» — комфортно болталась в середине. И всё же матч не был пустым. Для севильцев это был прощальный аккорд перед, возможно, историческим финалом во Вроцлаве, а для домашних болельщиков — возможность попрощаться и поприветствовать героя весны — Антони.

Антони globallookpress.com

Зажечь — его дело

И именно он сделал шоу. На 40-й минуте, после хорошей комбинации с Иско, Антони получил мяч у линии штрафной и закрутил мяч в дальний угол. Настоящий шедевр левой ногой, девятый мяч с января, и целый стадион взорвался. Аплодисменты, крики и новый баннер на трибунах: Antonio de Triana — под этим псевдонимом бразилец уже вошёл в сердца болельщиков.

Иско, который по ходу первого тайма дважды был близок к голу, стал идеальным партнёром Антони — связка, которую фанаты явно хотели бы увидеть и в следующем сезоне. Но пока все мысли были о финале и осторожности перед ним.

Бетис — Валенсия globallookpress.com

Второй тайм напоминал типичный концовочный матч без турнирного давления — много пауз, мало темпа. И всё же момент у «Бетиса» был: Абде Эззалзули пробил в самый угол, но Мамардашвили выдал один из главных сейвов сезона, спасая «Валенсию» от второго мяча.

Бетис — Валенсия globallookpress.com

И, как водится в таких сценариях, за упущенное приходит наказание. На 75-й минуте Андре Алмейда разрезал передачей оборону «Бетиса», и Рафе Миру хватило одного касания, чтобы пробить в ближний угол. Адриан пропустил, трибуны замерли, а скамейка «Валенсии» оживилась — ничья на выезде, пусть и в тени чужого праздника.

Бетис — Валенсия globallookpress.com

«Бетис» готов к европейской сцене

После этого «Бетис» немного добавил, но откровенно не рвал жилы. Все мысли — уже о «Челси». И хотя команда не побеждала в трёх последних турах, нельзя не отметить: игра команды Пеллегрини — зрелая, структурная, с яркими акцентами. И, главное, с Антони, который превратился в главного артиста весенней Севильи.

Для бразильца аренда явно пошла на пользу. 9 голов, 5 результативных передач и одна огромная симпатия трибун. Вернётся ли он в Манчестер? Неизвестно. Но в районе Триана ему уже готовы выдать прописку.

Бетис — Валенсия globallookpress.com

Большие надежды

«Бетис» не удержал победу, забив первым, уже в седьмой раз за сезон. Но сейчас это едва ли волнует команду. На горизонте финал, и вечер 28 мая может навсегда войти в историю севильского клуба.