Антони снова забил, а «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» перед финалом Лиги Конференций

В таблице всё было ясно ещё до стартового свистка: «Бетис» гарантировал себе место в Лиге Европы, «Валенсия» — комфортно болталась в середине. И всё же матч не был пустым. Для севильцев это был прощальный аккорд перед, возможно, историческим финалом во Вроцлаве, а для домашних болельщиков — возможность попрощаться и поприветствовать героя весны — Антони.
Зажечь — его дело
И именно он сделал шоу. На 40-й минуте, после хорошей комбинации с Иско, Антони получил мяч у линии штрафной и закрутил мяч в дальний угол. Настоящий шедевр левой ногой, девятый мяч с января, и целый стадион взорвался. Аплодисменты, крики и новый баннер на трибунах: Antonio de Triana — под этим псевдонимом бразилец уже вошёл в сердца болельщиков.
Иско, который по ходу первого тайма дважды был близок к голу, стал идеальным партнёром Антони — связка, которую фанаты явно хотели бы увидеть и в следующем сезоне. Но пока все мысли были о финале и осторожности перед ним.
Второй тайм напоминал типичный концовочный матч без турнирного давления — много пауз, мало темпа. И всё же момент у «Бетиса» был: Абде Эззалзули пробил в самый угол, но Мамардашвили выдал один из главных сейвов сезона, спасая «Валенсию» от второго мяча.
И, как водится в таких сценариях, за упущенное приходит наказание. На 75-й минуте Андре Алмейда разрезал передачей оборону «Бетиса», и Рафе Миру хватило одного касания, чтобы пробить в ближний угол. Адриан пропустил, трибуны замерли, а скамейка «Валенсии» оживилась — ничья на выезде, пусть и в тени чужого праздника.
«Бетис» готов к европейской сцене
После этого «Бетис» немного добавил, но откровенно не рвал жилы. Все мысли — уже о «Челси». И хотя команда не побеждала в трёх последних турах, нельзя не отметить: игра команды Пеллегрини — зрелая, структурная, с яркими акцентами. И, главное, с Антони, который превратился в главного артиста весенней Севильи.
Для бразильца аренда явно пошла на пользу. 9 голов, 5 результативных передач и одна огромная симпатия трибун. Вернётся ли он в Манчестер? Неизвестно. Но в районе Триана ему уже готовы выдать прописку.
Большие надежды
«Бетис» не удержал победу, забив первым, уже в седьмой раз за сезон. Но сейчас это едва ли волнует команду. На горизонте финал, и вечер 28 мая может навсегда войти в историю севильского клуба.