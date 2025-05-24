ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Кордоба«Краснодар» — «Динамо» 3:0. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:33
    • «Краснодар» — чемпион России впервые в истории, «Зенит» — второй
  • 19:15
    • «Реал» переиграл «Реал Сосьедад» в последнем матче сезона, Мбаппе отметился дублем
  • 18:30
    • «Спартак» разбил «Химки», ЦСКА переиграл «Пари НН» и стал бронзовым призером РПЛ
  • 17:51
    • Сборная США вышла в финал ЧМ-2025, уверенно победив Швецию
    Все новости спорта

    «Локомотив» разгромил «Акрон», «Динамо» Мх и «Ростов» сыграли вничью

    «Акрон» — «Локомотив»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Локомотив Динамо-Махачкала Ростов
    В матче 30-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде разгромил «Акрон» со счетом 4:1.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    На голы Алексея Батракова, Дмитрия Воробьёва, Сергея Пиняева и автогол Арсения Дмитриева хозяева ответили только точным ударом Жилсона Тавареша.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Локомотив 1:4
    Голы: 0:1 Алексей Батраков (пенальти) (24'), : (28'), 0:2 Дмитрий Воробьёв (48'), 0:3 Сергей Пиняев (61'), 1:3 Беншимол (85'), 1:4 Dmitriev A. (90+3') Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль (Марат Таймуразович Бокоев, 64'), Йонуц Неделчару, Роберто Фернандес, Ифет Джаковац (Артур Галоян, 46'), Алекса Джурашович, Владимир Хубулов (Dmitriev A., 76'), Константин Савичев, Дмитрий Пестряков (Стефан Лонча, 46'), Беншимол, Артём Дзюба (Солтмурад Бакаев, 77') Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Сезар Монтес, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Артём Карпукас (Topinka S., '), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (Тимур Сулейманов, 84'), Алексей Батраков, Никита Салтыков (Вадим Раков, 56'), Дмитрий Воробьёв (Владислав Сарвели, 84')

    «Локомотив» с 53 очками в итоге финишировал шестым, «Акрон» (35) стал девятым.

    Календарь и таблица РПЛ

    В параллельной игре «Динамо» из Махачкалы и «Ростов» сыграли вничью 1:1.

    В составе хозяев забил Эгаш Касинтура, а за гостей отличился Иван Комаров.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Ростов 1:1
    Голы: 1:0 Эгаш Касинтура (45'), 1:1 Иван Комаров (73') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Нардин Мулахусейнович, Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Уссем Мрезигу (Ражаб Магомедов, 85'), Мохаммад Хоссейннежад (Ахмед Джабраилов, 68'), Никита Глушков (Кирилл Зинович, 84'), Сердер Сердеров (Гамид Агаларов, 68'), Эгаш Касинтура Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко (Виктор Мелёхин, 64'), Илья Вахания (Герман Игнатов, 64'), Кирилл Щетинин (Алексей Сутормин, 81'), Даниил Шанталий, Иван Комаров, Константин Кучаев (Хорен Робертович Байрамян, 76'), Роналдо, Николай Комличенко (Егор Голенков, 64')

    Позиции у команд по итогам сезона следующие: «Ростов» (39) — восьмой, «Динамо» Мх (29) — 11-е.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Датчане проделают еще одну сенсацию?
  • Швейцария — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Последний матч сезона на «Сан-Мамес» получится веселым
  • «Атлетик» Бильбао — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бергамаски начнут без прелюдий
  • «Аталанта» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швейцария — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:20
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эмполи — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры