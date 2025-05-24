«Локомотив» разгромил «Акрон», «Динамо» Мх и «Ростов» сыграли вничью

В матче 30-го тура чемпионата Россиина выезде разгромилсо счетом 4:1.

На голы Алексея Батракова, Дмитрия Воробьёва, Сергея Пиняева и автогол Арсения Дмитриева хозяева ответили только точным ударом Жилсона Тавареша.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Локомотив 1:4 Голы: 0:1 Алексей Батраков (пенальти) (24'), : (28'), 0:2 Дмитрий Воробьёв (48'), 0:3 Сергей Пиняев (61'), 1:3 Беншимол (85'), 1:4 Dmitriev A. (90+3') Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль (Марат Таймуразович Бокоев, 64'), Йонуц Неделчару, Роберто Фернандес, Ифет Джаковац (Артур Галоян, 46'), Алекса Джурашович, Владимир Хубулов (Dmitriev A., 76'), Константин Савичев, Дмитрий Пестряков (Стефан Лонча, 46'), Беншимол, Артём Дзюба (Солтмурад Бакаев, 77') Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Сезар Монтес, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Артём Карпукас (Topinka S., '), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (Тимур Сулейманов, 84'), Алексей Батраков, Никита Салтыков (Вадим Раков, 56'), Дмитрий Воробьёв (Владислав Сарвели, 84')

«Локомотив» с 53 очками в итоге финишировал шестым, «Акрон» (35) стал девятым.

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В параллельной игре «Динамо» из Махачкалы и «Ростов» сыграли вничью 1:1.

В составе хозяев забил Эгаш Касинтура, а за гостей отличился Иван Комаров.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Ростов 1:1 Голы: 1:0 Эгаш Касинтура (45'), 1:1 Иван Комаров (73') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Нардин Мулахусейнович, Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Уссем Мрезигу (Ражаб Магомедов, 85'), Мохаммад Хоссейннежад (Ахмед Джабраилов, 68'), Никита Глушков (Кирилл Зинович, 84'), Сердер Сердеров (Гамид Агаларов, 68'), Эгаш Касинтура Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко (Виктор Мелёхин, 64'), Илья Вахания (Герман Игнатов, 64'), Кирилл Щетинин (Алексей Сутормин, 81'), Даниил Шанталий, Иван Комаров, Константин Кучаев (Хорен Робертович Байрамян, 76'), Роналдо, Николай Комличенко (Егор Голенков, 64')

Позиции у команд по итогам сезона следующие: «Ростов» (39) — восьмой, «Динамо» Мх (29) — 11-е.