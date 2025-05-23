«Атлетик» из Бильбао продлил контракт с Эрнесто Вальверде

продлил контракт сиз Бильбао до июня 2026 года.

Как сообщает официальный сайт клуба, 61-летний испанский тренер официально продлил свой контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Вальверде уже возглавлял «Атлетик» в двух периодах — с 2003 по 2005 год и с 2013 по 2017 год.

«После фантастического сезона тренер клуба номер один по количеству проведённых матчей будет возглавлять команду, которая вернется в Лигу чемпионов», — написано в сообщении клуба.

На данный момент «Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 70 очков в 37 матчах, и уже обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.