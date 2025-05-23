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    «Атлетик» из Бильбао продлил контракт с Эрнесто Вальверде

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    Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до июня 2026 года.

    Эрнесто Вальверде
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    Эрнесто Вальверде

    Как сообщает официальный сайт клуба, 61-летний испанский тренер официально продлил свой контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Вальверде уже возглавлял «Атлетик» в двух периодах — с 2003 по 2005 год и с 2013 по 2017 год.

    «После фантастического сезона тренер клуба номер один по количеству проведённых матчей будет возглавлять команду, которая вернется в Лигу чемпионов», — написано в сообщении клуба.

    На данный момент «Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 70 очков в 37 матчах, и уже обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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