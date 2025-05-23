Роналдо продал контрольный пакет акций «Вольядолида»

Бывший нападающий мадридскогои сборной Бразилиипродал контрольный пакет акций испанского клуба

В официальном заявлении клуба говорится, что Роналдо подписал соглашение о передаче контрольного пакета акций североамериканской инвестиционной группе при финансовой поддержке европейского фонда.

По информации испанских СМИ, сумма сделки оценивается примерно в 50 миллионов евро. Новым главой клуба станет Габриэль Соларес, возглавляющий инвестиционный фонд Ignite, в который входят инвесторы из США, Мексики и Испании.

«Вальядолид» в нынешнем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после 37 матчей, и потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.