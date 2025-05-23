Три российских топ-клуба вступили в борьбу за Комличенко

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», 29-летним нападающим сейчас интересуются «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
Все три российских клуба уже сделали форварду официальное предложение о переходе.
Интересно, что Комличенко является воспитанником академии «Краснодара», но сыграл за основной состав «быков» всего 4 матча после чего отправился играть в чешские клубы.
В этом сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 35 матчей, забил в них 9 мячей и сделал 5 голевых передач. на портале Transfermarkt нападающий сейчас оценивается в 4 млн евро.