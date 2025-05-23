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    Три российских топ-клуба вступили в борьбу за Комличенко

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    Нападающий Николай Комличенко с большой долей вероятности летом покинет «Ростов».

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    Как сообщает «Чемпионат», 29-летним нападающим сейчас интересуются «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

    Все три российских клуба уже сделали форварду официальное предложение о переходе.

    Интересно, что Комличенко является воспитанником академии «Краснодара», но сыграл за основной состав «быков» всего 4 матча после чего отправился играть в чешские клубы.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 35 матчей, забил в них 9 мячей и сделал 5 голевых передач. на портале Transfermarkt нападающий сейчас оценивается в 4 млн евро.

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