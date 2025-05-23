Губерниев — о чемпионской гонке в РПЛ: Шансы 60 на 40 в пользу «Зенита»

Спортивный комментаторподелился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Шансы 60 на 40 в пользу "Зенита". "Динамо" будет упираться в матче с "Краснодаром" за себя и за того парня, которым является Ролан Гусев. Психологическое преимущество на стороне "Зенита", я считаю.

"Краснодар" может дрогнуть, хотя и не факт. Всё-таки второй год подряд у них опыт борьбы за титул в последнем туре, но я все-таки ставлю 60 на 40 за Зенит», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» в заключительном 30-м туре РПЛ состоится завтра, 24-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Краснодар» примет московское «Динамо» в решающем матче 24-го мая в 16:30 мск. Прогноз можно прочитать тут.