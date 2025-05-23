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    Губерниев — о чемпионской гонке в РПЛ: Шансы 60 на 40 в пользу «Зенита»

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Шансы 60 на 40 в пользу "Зенита". "Динамо" будет упираться в матче с "Краснодаром" за себя и за того парня, которым является Ролан Гусев. Психологическое преимущество на стороне "Зенита", я считаю.

    "Краснодар" может дрогнуть, хотя и не факт. Всё-таки второй год подряд у них опыт борьбы за титул в последнем туре, но я все-таки ставлю 60 на 40 за Зенит», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

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    «Краснодар» примет московское «Динамо» в решающем матче 24-го мая в 16:30 мск. Прогноз можно прочитать тут.

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