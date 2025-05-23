«Комо» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция

«Интер» ведет заочную борьбу за титул чемпиона Италии с «Наполи» и сделает все, что зависит от них в гостевом поединке заключительного тура против «Комо». Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Комо — Интер 0:0 Комо: Пепе Рейна, Мергим Войвода, Иван Смолчич, Алекс Валле, Максанс Какере, Максимо Перроне, Нико Пас, Габриэл Стрефезза, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья, Анастасиос Дувикас Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Никола Залевский, Хоакин Корреа, Кристьян Аслани, Хакан Чалханоглу, Мехди Тареми

Ход матча

8' Подача со штрафного находит ногу Карлоса Аугусто, но Рейна уверенно ловит мяч.

8' Залевски пытается прорваться по центру, но был остановлен Нико Пасом не без нарушения правил.

6' «Интер» безуспешно подает, но сохраняет мяч под своим контролем.

5' Подает Чалханоглу в штрафную — защитник «Комо» выбивает мяч на угловой.

4' Момент! Ди Марко навешивает с левого фланга в штрафную «Комо» и наносит форвард «Интера» Мехди Тареми удар, но Смолчич выручает свою команду!

3' Все же «Комо» перехватил и ван дер Бремпт наносил удар по воротам — Зоммер на месте.

2' Контролируют мяч миланцы, хозяева пытаются прессинговать, но гости уверенно выходят из-под прессинга через пас.

1' «Интер» разводит мяч с центра поля, матч начался!

До матча

21:46 Минута молчания в память Нино Бенвенути — знаменитого итальянского боксера, олимпийского чемпиона 1960 года. Он ушел из жизни 20 мая.

21:40 Параллельно с нашей встречей будет проходить матч между «Наполи» и «Кальяри».

21:35 Главный арбитр матча — Давиде Масса.

21:30 По сравнению с матчем против «Вероны», Сеск Фабрегас провел изменения исключительно в защите — на ворота встанет Пепе Рейна, а четверку защитников составят Мергим Войвода, Алекс Валле, Иван Смолчич и Игнас ван дер Бремпт. Бельгиец, к слову, является игроком в линии обороны «Комо», кто начинал предыдущую встречу с первых минут.

21:22 «Интер» сделал шестьизменений в стартовом составе по сравнению с матчем против «Лацио» — Биссек сыграет в центре обороны вместе с де Вреем и Аугусто, Дармиан заменит на правом краю Дюмфриса, Корреа и Залевски выйдут вместо Бареллы и Мхитаряна, а Чалханоглу сыграет в центре поля с Асслани.

Стартовые составы

«Комо»: Рейна, Войвода, Алекс Валле, Смолчич, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Пас, Какере, Стрефезза, Дувикас

«Интер»: Зоммер, Биссекк, де Врей, Аугусто, Дармиан, Чалханоглу, Асллани, Димарко, Корреа, Залевски, Тареми.

«Комо»

«Комо» не просто решило снять все вопросы о сохранении прописки в Серии А, а замахнуться на место в первой десятке по итогам сезона. Подопечные Сеска Фабрегаса в предыдущем туре Серии А сыграли вничью с «Вероной» (1:1). Команда с берегов озера Комо не проигрывает на протяжении восьми встреч подряд.

На данный момент «Комо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 49 очками при 13 победах, 10 ничьих и 14 поражениях. Разница мячей — 49:50.

«Интер»

«Нерадзурри» ведут отчаянную гонку за чемпионство с «Наполи» и результат этого противостояния зависит не только от самих миланцев, но и от неаполтианцев, которые сыграют в это же время против «Кальяри» на своем поле. В минувшем туре Серии А, подопечные Симоне Индзаги потеряли очки с «Лацио» на своем поле, сыграв вничью со счетом 2:2.

«Интер» на данный момент занимает 2-е место в Серии с 78 очками при 23 победах, 9 ничьих и 5 поражениях. У «нерадзурри» разница мячей положительная — 77 забитых и 35 пропущенных.

Также «Интер» 31 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

Личные встречи

Команды встречались между собой в 17-м туре, тогда матч закончился победой «Интера» со счтом 2:0. До этого «Комо» и «Интер» играли друг против друга только в сезоне-2002/2003 и оба матча завершились победой «нерадзурри».

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.07.