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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Эштреков объяснил, почему «Локомотив» упустил победу в матче против ЦСКА

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    Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о ничейном результате в матче 29-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и ЦСКА.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Как воспринял ничью ЦСКА с "Локомотивом"? Первый тайм "железнодорожники" провели хорошо, поэтому и забили два мяча. Во втором отдали инициативу и в итоге сыграли вничью. Если бы не Митрюшкин, могли бы упустить даже одно очко. Вначале встречи хозяева показали стабильность, которая нужна, но пока еще ее нет. Она приходит с опытом.

    В целом молодые ребята выглядели неплохо, но ошибки бывают. После перерыва "Локомотиву" было посложнее, он не смог удержать результат первого тайма. В принципе команда потихоньку движется вперед, набирается опыта. Будем надеяться, что продолжит в этом плане.

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    • ЦСКА был ближе к победе? Если брать по моментам, то да, ближе был ЦСКА. Особенно во втором тайме, когда хозяев спасал Митрюшкин. А у "Локомотива" явных голевых моментов не было», — цитирует Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

    После 29-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 6-е место в таблице с 50-ю очками в активе.

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