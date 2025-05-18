Махамед Салах рассказал о мотивации от Арне Слота перед началом этого сезона

Нападающийрассказал, как новый главный тренервдохновил его на высокий уровень игры в этом сезоне.

«Он был очень честен, показал мне несколько моих клипов и сказал: С этим Мо мы можем выиграть все. Я хочу выжать из тебя максимум, я хочу, чтобы ты был доступен весь сезон и твой лучший год прошёл со мной», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах во всех турнирах за «Ливерпуль» провел 50 матчей. На его счету 33 забитых мяча и 23 голевые передачи.

Египтянин вместе с командой досрочно стал чемпионом Англии, однако в Лиге чемпионов коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от ПСЖ.