«Лечче» обыграл «Торино», а «Эмполи» одолел «Монцу»

Завершились два матча 37-го тура итальянской Серии А.

В одном из поединков «Лечче» обыграл «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 46-й минуте благодаря голу Юльбера Рамадани.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Торино 1:0 Гол: 1:0 Юльбер Рамадани (46') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 86'), Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Бальтазар Пьерре (Юльбер Рамадани, 45'), Конан Н’Дри (Анте Ребич, 46'), Тете Моренте, Никола Крстович (Мохамед Каба, 60'), THorir Johann Helgason (Сантьяго Пьеротти, 46') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Кристиано Бираги, Адам Масина, Гильермо Марипан, Али Дембеле (Маркус Педерсен, 85'), Гвидас Гинейтис (Sergiu Perciun, 60'), Никола Влашич (Антонио Санабрия, 71'), Валентин Лацаро (Alessio Cacciamani, 71'), Чезаре Казадей, Самуэле Риччи (Иван Илич, 70'), Че Адамс Предупреждения: Валентин Лацаро (31'), Тете Моренте (78')

После этого матча «Лечче» располагается на 17-й строчке (31 очков), а «Торино» — на 11-й позиции (44).

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Эмполи» обыграл «Монцу» со счетом 3:1.

Единственный гол у «Монцы» забил Самуэле Биринделли на 30-й минуте.

В составе «Эмполи» отличились Лоренцо Коломбо на 49-й минуте и Маттиа Вити на 51-й минуте.

На 59-й минуте вратарь «Монцы» Семуэль Пицциньякко забил гол в свои ворота.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Эмполи 1:3 Голы: 1:0 Самуэле Биринделли (30'), 1:1 Лоренцо Коломбо (49'), 1:2 Маттиа Вити (51'), 1:3 Семуэль Пицциньякко (автогол) (59') Монца: Семуэль Пицциньякко, Андреа Карбони, Арвид Брорссон, Томас Паласиос (Лука Кальдирола, 55'), Самуэле Биринделли, Гиоргос Кирьякопулос, Кевин Дзероли (Дани Мота, 55'), Алессандро Бьянко (Стефано Сенси, 80'), Жан-Даниэль Акпа, Бальде Кейта (Андреа Петанья, 70'), Джанлука Капрари (Патрик Чиурриа, 71') Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей, Джузеппе Пеццелла, Маттиа Вити, Ардиан Исмайли, Лука Марьянуччи (Саба Гогличидзе, 46'), Якопо Фаццини (Тайронн Эбюэхи, 83'), Альберто Грасси, Лиам Хендерсон (Лоренцо Коломбо, 46'), Себастьяно Эспозито (Тино Анджорин, 70'), Эммануэль Гьяси Предупреждение: Ардиан Исмайли (88')

«Эмполи» занимает 18-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Монца» — на 20-й позиции (18).