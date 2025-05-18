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    Дани Карвахаль: Моя карьера близка к завершению

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    Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал свое ближайшее футбольное будущее.

    Дани Карвахаль
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    Дани Карвахаль

    «Моя карьера? Это был долгий путь. Моя карьера уже приближается к концу. Надеюсь, что нет, но я должен быть реалистом. Я осуществил мечту стать профессиональным футболистом и, что самое главное, осуществил мечту играть за "Реал", войдя в историю клуба всей моей жизни», — приводит слова Карвахаля Madrid Xtra.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас 33-й летний игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, травма произошла в октябре 2024 года.

    Всего в этом сезоне Карвахаль провел 11 матчей, забил один мяч и сделал один ассист. Контракт защитника со «сливочными» истекает летом 2026 года.

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