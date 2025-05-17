РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург», «Зенит» в гостях у «Ростова», дерби «Локомотива» и ЦСКА

Матчи 29-го тура российской Премьер-лиги пройдут со 17 по 19 мая

«Оренбург» — «Краснодар» 1:2

В матче 29-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде победил «Оренбург» со счетом 2:1.

На гол Брайана Мансильи в дебюте встречи краснодарцы ответили точными ударами Джона Кордобы и Лукаса Оласы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Краснодар 1:2 Голы: 1:0 Брайан Мансилья (7'), 1:1 Джон Кордоба (29'), 1:2 Лукас Оласа (51') Оренбург: Николай Сысуев, Георгий Зотов, Алексей Татаев, Максим Сыщенко (Данила Хотулёв, 46'), Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Брайан Мансилья, Эмирджан Гюрлюк (Химми Марин, 46'), Саид Сахархизан (Максим Савельев, 62') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес (Сергей Петров, 47'), Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников, Кевин Ленини, Жуан Баши (Олакунле Олусегун, 62'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба Предупреждения: Алексей Татаев (9'), Георгий Зотов (45+2'), Данила Хотулёв (57')

В активе «Краснодара» стало 64 очка и первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 19 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Команда уже точно не сможет сохранить прописку в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» — «Рубин»

суббота, 17 мая, 16:30 мск

«Пари НН» — «Факел»

суббота, 17 мая, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Спартак»

воскресенье, 18 мая, 13:30 мск

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала

воскресенье, 18 мая, 14:00 мск

«Динамо» Москва — «Акрон»

воскресенье, 18 мая, 16:30 мск

«Ростов» — «Зенит»

воскресенье, 18 мая, 19:00 мск

«Локомотив» — ЦСКА

понедельник, 19 мая, 20:30 мск