Анчеллоти: Травмы наших защитников — главная проблема этого сезона

связал основные проблемыв текущем сезоне с большим количеством травм, особенно среди защитников.

«Мы пропустили много голов, но главная причина этого — травмы. Нам постоянно не хватало четырёх-пяти защитников. В прошлом эта команда могла верить в то, во что никто другой не верил. Наши камбэки произошли именно благодаря этому. Как я уже сказал, очевидной проблемой сезона стали травмы среди защитников», — цитирует Анчелотти As.

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В течение сезона «Реал» неоднократно сталкивался с необходимостью перестраивать оборону, используя молодых или резервных игроков, а также переводя полузащитников на непривычные позиции из-за отсутствия основных защитников.

«Реал» потерял шансы побороться за трофеи в этом сезоне. В чемпионате Испании клуб занимает вторую строчку, в Кубке Короля подопечные Анчелотти уступили «Барселоне», а в Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/4 финала.