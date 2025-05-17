ПерерывТрактор — Локомотив 1:1Онлайн
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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Анчеллоти: Травмы наших защитников — главная проблема этого сезона

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    Карло Анчелотти связал основные проблемы «Реала» в текущем сезоне с большим количеством травм, особенно среди защитников.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы пропустили много голов, но главная причина этого — травмы. Нам постоянно не хватало четырёх-пяти защитников. В прошлом эта команда могла верить в то, во что никто другой не верил. Наши камбэки произошли именно благодаря этому. Как я уже сказал, очевидной проблемой сезона стали травмы среди защитников», — цитирует Анчелотти As.

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    В течение сезона «Реал» неоднократно сталкивался с необходимостью перестраивать оборону, используя молодых или резервных игроков, а также переводя полузащитников на непривычные позиции из-за отсутствия основных защитников.

    «Реал» потерял шансы побороться за трофеи в этом сезоне. В чемпионате Испании клуб занимает вторую строчку, в Кубке Короля подопечные Анчелотти уступили «Барселоне», а в Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/4 финала.

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