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    Серия А. «Интер» сократил отставание от «Наполи»

    Итоги 36-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер» — «Барселона»
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    «Интер» — «Барселона»
    В итальянском первенстве за титул чемпиона сражаются два клуба: «Наполи» и «Интер». В Лигу чемпионов метят «Аталанта» и «Ювентус», а «Монца» по окончании турнира покинет элиту итальянского футбола.

    Изменения в турнирной таблице

    «Рома» потеряла очки в 36 туре чемпионата Италии, в итоге команда пропустила вперёд «Лацио», которая поднялась на 5 место турнирной таблицы. «Рома» в свою очередь, опустилась на 6 строчку чемпионата.

    Местами в турнирной таблице поменялись «Милан» и «Фиорентина», которые заняли 8 и 9 места соответственно.

    Календарь и таблица Серии А

    Зону вылета за два тура до окончания чемпионата покинула «Венеция» которая обошла в Серии А «Лечче».

    Еврокубки

    В Лиге чемпионов сезона 2025/2026 сыграют 4 команды Серии А. Лидер турнира — «Наполи» сыграет в главном еврокубковом турнире УЕФА. В 36 туре итальянского перевенства неаполитанский клуб сыграл вничьюс «Дженоа» (2:2). Таким образом «адзурри» набрали 78 очков.

    На втором месте идёт «Интер», в рамках минувшего игрового дня «нерадзурри» аккумулировали 77 пунктов. Клуб из Милана в гостях переиграл «Торино» (2:0). В составе команды голами отметились Никола Залевский и Кристьян Асллани.

    «Наполи» — «Дженоа»
    globallookpress.com

    В Лигу чемпионов метит «Аталанта», которая идёт на 3 месте с активом в 71 пункт. Дома «красно-синие» переиграли «Рому» (2:1). В четвёрку сильнейших входит «Ювентус», который обменялся голами с «Лацио» (1:1), туринцы в итоге набрали 64 балла.

    В зону Лиги Европы входит «Лацио», римский клуб расположился на 5 строчке итальянского чемпионата, набра 64 очка.

    «Рома» расположилась на 6 месте в Серии А с активом в 63 пункта. Эта позиция может дать право римскому клубу сыграть в Лиге конференций.

    Зона вылета

    По окончании сезона итальянскую Серию А покинет «Монца», которая заняла итоговое 20 место в чемпионате. Аутсайдер первенства набрал в этом розыгрыше всего 18 очков, а в рамках минувшего тура одержала победу над «Удинезе» (2:1).

    Продолжают борьбу за выживание «Лечче» и «Эмполи», которые занимают 18 и 19 места соответственно.

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    • «Лечче» за 2 тура до финиша чемпионата набрал 28 очков, столько же баллов у «Эмполи».

    Тур № 37

    Матчи предпоследнего тур чемпионата Италии пройдут с 18 мая.

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    Откроет программу тура поединок между «Фиорентиной» и «Болоньей». В центральном поединке сойдутся «Интер» и «Лацио», «Наполи» отправится на гостевую игру с «Пармой», а «Рома» сразится с «Миланом».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Матчи последнего 38 тура итальянского чемпионата пройдут 25 мая.

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