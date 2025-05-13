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    Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 0:0. Онлайн, прямая трансляция
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    «Реал Сосьедад» — «Сельта»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Реал Сосьедад» и «Сельта» проведут очную встречу в рамках 36-го тура испанской Примеры, которая состоится 13 мая в 21:00 мск.

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    «Реал Сосьедад» имеет шансы на попадание в еврокубки, однако для этого клуб должен выиграть все оставшиеся поединки. В последнее время хозяева имеют с этим проблемы. Они давно не выигрывали в Примере и откатились на 12-е место.

    «Сельта» сейчас в зоне Лиги европы и будет отставать это место до последнего. «Кельты» приехали с победой над «Севильей». Они разгромили «Вильярреал», а также потрепали нервы «Реалу» и «Барселоне». «Сан-себастьянцам» придется сильно попотеть для результата.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 2.33 и 3.20 — такие коэффициенты предложили букмекеры на победу команд в матче.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Сельта» в хорошей форме для следующих свершений. В своем прогнозе они предложили две ставки.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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