проведут очную встречу в рамках 36-го тура испанской Примеры, которая состоится 13 мая в 21:00 мск.

«Реал Сосьедад» имеет шансы на попадание в еврокубки, однако для этого клуб должен выиграть все оставшиеся поединки. В последнее время хозяева имеют с этим проблемы. Они давно не выигрывали в Примере и откатились на 12-е место.

«Сельта» сейчас в зоне Лиги европы и будет отставать это место до последнего. «Кельты» приехали с победой над «Севильей». Они разгромили «Вильярреал», а также потрепали нервы «Реалу» и «Барселоне». «Сан-себастьянцам» придется сильно попотеть для результата.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.33 и 3.20 — такие коэффициенты предложили букмекеры на победу команд в матче.

Эксперты LiveSport считают, что «Сельта» в хорошей форме для следующих свершений. В своем прогнозе они предложили две ставки.

Искусственный интеллект ожидает победу «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.