«Реал Сосьедад» имеет шансы на попадание в еврокубки, однако для этого клуб должен выиграть все оставшиеся поединки. В последнее время хозяева имеют с этим проблемы. Они давно не выигрывали в Примере и откатились на 12-е место.
«Сельта» сейчас в зоне Лиги европы и будет отставать это место до последнего. «Кельты» приехали с победой над «Севильей». Они разгромили «Вильярреал», а также потрепали нервы «Реалу» и «Барселоне». «Сан-себастьянцам» придется сильно попотеть для результата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.33 и 3.20 — такие коэффициенты предложили букмекеры на победу команд в матче.
- Эксперты LiveSport считают, что «Сельта» в хорошей форме для следующих свершений. В своем прогнозе они предложили две ставки.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
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