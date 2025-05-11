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    «Верона» и «Лечче» не выявили победителя в Серии А

    «Верона» — «Лечче»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 36-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле не смогла переиграть «Лечче» — 1:1.

    Диего Коппола
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    Диего Коппола

    На 24-й минуте гостей вывел вперед их главный бомбардир черногорец Никола Крстович с передачи Тете Моренте.

    «Летающие ослы» смогли отыграться еще до перерыва после точного удара защитника Диего Коппола, которому ассистировал Томас Суслов.

    После перерыва игра получилась закрытой и очень тактической, обе соперника боялись рисковать и в итоге забитых мячей больше не было.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Лечче 1:1
    Голы: 0:1 Никола Крстович (23'), 1:1 Диего Коппола (41') Верона: Лоренцо Монтипо, Даниэле Гиларди, Диего Коппола, Николас Валентини (Флавьюс Данильюк, 81'), Джексон Тшатшуа, Мартин Фресе, Томаш Суслов (Суат Сердар, 46'), Ондрей Дуда, Шейх Няьссе (Дайлон Ливраменту, 75'), Каспер Тенгстедт (Даниэль Москера, 63'), Амин Сарр (Антуан Бернед, 76') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 46'), Конан Н’Дри (Ламек Банда, 55'), Бальтазар Пьерре (Медон Бериша, 66'), Лассана Кулибали, Киалонда Гаспар (Тьягу Габриел, 75'), Никола Крстович, Тете Моренте (Сантьяго Пьеротти, 55'), THorir Johann Helgason Предупреждения: Томаш Суслов (15'), Ондрей Дуда (31'), Шейх Няьссе (72'), Джексон Тшатшуа (90 + 1')

    В 37-м туре «Верона» примет «Комо», а «Лечче» — «Торино».

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