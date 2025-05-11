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    «Леганес» удержал победу против «Эспаньола» на домашнем стадионе

    «Леганес» — «Эспаньол»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В 35-м туре Ла Лиги «Леганес» на своём поле одержал волевую победу над «Эспаньолом» со счётом 3:2.

    Сейдуба Сиссе
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    Сейдуба Сиссе

    «Леганес» начал встречу активно и уже в первом тайме создал комфортное преимущество. На 33-й минуте Сейдуба Сиссе открыл счет, воспользовавшись передачей Даниэля Рабы. Спустя восемь минут преимущество хозяев удвоил Ян Диоманде, отличившийся после комбинации с Эдуардо Экспосито.

    Во втором тайме, на 60-й минуте, защитник «Эспаньола» Мараш Кумбула срезал мяч в собственные ворота, сделав счёт 3:0 в пользу «Леганеса».

    Однако гости не сдались: «Эспаньол» сумел забить дважды в концовке матча, сократив отставание до минимума, но спасти игру не смог. Авторами голов стали Леандро Кабрера на 79-й минуте и Пере Милья на 90+8-й.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Эспаньол 3:2
    Голы: 1:0 Сейдуба Сиссе (33'), 2:0 Ян Дьоманде (41'), 3:0 Мараш Кумбула (автогол) (63'), 3:1 Леандро Кабрера (79'), 3:2 Пере Милья (90 + 8') Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Хорхе Саэнс, Адриа Альтимира, Ренато Тапиа, Даниэль Раба (Оскар Родригес, 74'), Сейдуба Сиссе, Иван Неу (Дарко Брашанац, 80'), Ян Дьоманде, Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 89'), Мунир Эль-Хаддади (Дук, 89') Эспаньол: Жоан Гарсия, Фернандо Калеро (Альваро Техеро, 46'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Алекс Краль (Алехо Велис, 46'), Роберто Фернандес (Пере Милья, 72'), Урко Гонсалес, Эдуардо Экспозито, Хавьер Пуадо (Валид Шеддира, 72'), Жофре Каррерас (Антониу Рока, 62') Предупреждения: Хавьер Пуадо (49'), Даниэль Раба (61'), Леандро Кабрера (73'), Хорхе Саэнс (90'), Том Лаку (67')

    Победа позволила «Леганесу» набрать 34 очка и подняться в зону стыковых матчей. «Эспаньол» продолжает борьбу за сохранение места в элите.

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