Рыбчинский — о ничьей с «Химками»: Для нас каждый матч как финал

Полузащитникподелился эмоциями после матча 28-го тура РПЛ против, который завершился со счётом 1:1.

«Владели игрой, при счёте 1:0 могли дожимать, но пропустили гол из ничего. Обидно, но это футбол, такое бывает. Для нас каждый матч как финал. Сейчас эмоции пока отрицательные, несмотря на награду», — приводит слова Рыбчинского «Матч ТВ».

Рыбчинский был признан лучшим игроком встречи, проведя на поле все 90 минут и отдав результативную передачу на Казымджана Караташа, открывшего счёт во втором тайме.

После 28 туров «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками и продолжает борьбу за выживание.