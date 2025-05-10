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    Рыбчинский — о ничьей с «Химками»: Для нас каждый матч как финал

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    Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями после матча 28-го тура РПЛ против «Химок», который завершился со счётом 1:1.

    Дмитрий Рыбчинский
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    Дмитрий Рыбчинский

    «Владели игрой, при счёте 1:0 могли дожимать, но пропустили гол из ничего. Обидно, но это футбол, такое бывает. Для нас каждый матч как финал. Сейчас эмоции пока отрицательные, несмотря на награду», — приводит слова Рыбчинского «Матч ТВ».

    Рыбчинский был признан лучшим игроком встречи, проведя на поле все 90 минут и отдав результативную передачу на Казымджана Караташа, открывшего счёт во втором тайме.

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