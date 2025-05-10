«Оренбург» поделил очки в матче против «Химок»

В матче 28-го тура Российской Премьер-лигисыграли вничью — 1:1.

Первый тайм прошёл в равной борьбе и ни одна из команд не смогла открыт счет в матче.

Во втором тайме зрители смогли увидеть голы. На 52-й минуте матча футболист «Оренбурга» Казымджан Караташ.

Гости смогли сравнять счет на 79-й минуте. Нападающий Александр Руденко реализовал свой момент после выхода на замену.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Химки 1:1 Голы: 1:0 Казымджан Караташ (52'), 1:1 Александр Руденко (79') Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых (Казымджан Караташ, 51'), Алексей Татаев, Данила Прохин, Георгий Зотов, Артем Касимов (Ярослав Михайлов, 62'), Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский, Брайан Мансилья (Степан Оганесян, 81'), Эмирджан Гюрлюк (Ацамаз Ревазов, 81'), Максим Савельев Химки: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Александр Филин, Георгий Джикия, Данил Степанов, Роберт Мехия, Алекс Корредера (Бутта Магомедов, 75'), Зелимхан Бакаев (Амиан Бони, '), Лукас Вера, Илья Берковский (Ориньо, 75'), Антон Заболотный (Александр Руденко, 67') Предупреждения: Максим Савельев (7'), Брайан Мансилья (15')

Оба клуба продолжают борьбу за выживание в РПЛ, а итоговый результат не позволил ни одной из команд существенно улучшить своё турнирное положение.