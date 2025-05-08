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    Постекоглу: «Тоттенхэм» пытаются унизить любыми способами

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о словах Арсена Венгера о том, что победитель Лиги Европы не должен получать право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Таковы правила. Почему раньше это не было проблемой? В прошлом году пятое место не давало путёвку в Лигу чемпионов, в этом — даёт.

    Вот какие сумасшедшие вещи делает "Тоттенхэм" с людьми. Стоит только упомянуть клуб в любом контексте, как все попытаются его унизить любыми возможными способами.

    Я испытываю большое уважение к Арсену — он одна из легенд футбола, но это "шпоры". Всем это нравится, вам это нравится. Продолжайте», — приводит слова Постекоглу ESPN.

    Напомним, что в полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» встречается с норвежским «Буде-Глимт».

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