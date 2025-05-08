Постекоглу: «Тоттенхэм» пытаются унизить любыми способами

Главный тренервысказался о словах Арсена Венгера о том, что победитель Лиги Европы не должен получать право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Таковы правила. Почему раньше это не было проблемой? В прошлом году пятое место не давало путёвку в Лигу чемпионов, в этом — даёт.

Вот какие сумасшедшие вещи делает "Тоттенхэм" с людьми. Стоит только упомянуть клуб в любом контексте, как все попытаются его унизить любыми возможными способами.

Я испытываю большое уважение к Арсену — он одна из легенд футбола, но это "шпоры". Всем это нравится, вам это нравится. Продолжайте», — приводит слова Постекоглу ESPN.

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» встречается с норвежским «Буде-Глимт».