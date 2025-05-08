Судя по тому, как прошла первая игра, предстоящий матч может стать обычной формальностью. Напомним, что «аристократы» без труда разгромили соперника 4:1. По сути главный фаворит турнира уже одной ногой в финале.
«Челси» под конце сезона решил набрать форму. Он выиграл 4 раза подряд суммарно во всех турнирах. При этом только в одном случае «синие» забили один мяч. Будет ли разгром и в этот раз?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты на матч: букмекеры дают 1.27 на победу «Челси», 9.40 на победу «Юргордена».
- Эксперты LiveSport считают, что «Челси» может повторить успех предыдущего матча. Свои ставки они предложили в этом прогнозе. Еще один прогноз с коэффициентом 8.00 доступен здесь.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Челси» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Юргорден» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.