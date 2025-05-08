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    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
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    «Челси» — «Юргорден»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Челси» примет в Лондоне шведский «Юргорден» в рамках ответного матча полуфинала Лиги конференций, который состоится 8 мая на «Стэмфорд Бридж» в 22:00 мск.

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    Судя по тому, как прошла первая игра, предстоящий матч может стать обычной формальностью. Напомним, что «аристократы» без труда разгромили соперника 4:1. По сути главный фаворит турнира уже одной ногой в финале.

    «Челси» под конце сезона решил набрать форму. Он выиграл 4 раза подряд суммарно во всех турнирах. При этом только в одном случае «синие» забили один мяч. Будет ли разгром и в этот раз?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты на матч: букмекеры дают 1.27 на победу «Челси», 9.40 на победу «Юргордена».

    • Эксперты LiveSport считают, что «Челси» может повторить успех предыдущего матча. Свои ставки они предложили в этом прогнозе. Еще один прогноз с коэффициентом 8.00 доступен здесь.

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Челси» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Юргорден» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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